NOTRUF
Folge vom 06.05.2024: Festgebissen
44 Min.Folge vom 06.05.2024Ab 12
Eine 56-Jährige will dafür beten, dass es mit ihrem Hof aufwärts geht. Doch in der Kirche bricht sie zusammen. - Der Stress raubt einem Familienvater den Atem: Als die Rettungskräfte am Einsatzort ankommen, finden sie eine sehr bizarre Situation vor. - Und: Als Vater und Sohn das alte Auto wieder in Schuss bringen wollen, passiert Dramatisches. Philipp Stehling und Thomas Schmidt erinnern sich an einen Einsatz, bei dem ein Unglück das andere bedingte.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1