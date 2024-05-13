NOTRUF
Folge vom 13.05.2024: Auf die leichte Schulter
43 Min.Folge vom 13.05.2024Ab 12
Ohne Führerschein rast ein 17-Jähriger mit seinem Bruder und seinem Schwarm im Auto über die Landstraße und überschlägt sich mehrfach. Als Retter Jo Bungarz am Unfallort eintrifft, ist nur noch das jüngste Unfallopfer im Wagen - eingeklemmt und schwer verletzt. - Eine 36-Jährige kümmert sich jeden Morgen um ihren Vater, der plötzlich spurlos verschwunden ist. - Notfallsanitäter Christian Manshen muss einen Patienten versorgen, der es im Bett etwas zu wild getrieben hat ...
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1