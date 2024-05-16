Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
NOTRUF

Mit einem Pflaster ist es nicht getan

SAT.1Folge vom 16.05.2024
Mit einem Pflaster ist es nicht getan

Mit einem Pflaster ist es nicht getanJetzt kostenlos streamen

NOTRUF

Folge vom 16.05.2024: Mit einem Pflaster ist es nicht getan

44 Min.Folge vom 16.05.2024Ab 12

Ein Vater schließt versehentlich seine Kinder in der Wohnung ein. Die Retter werden zu einem nervenaufreibenden Einsatz gerufen, denn auf dem Balkon ist ein Feuer ausgebrochen. - Notfallsanitäter Matthias Jansen soll eine Hochschwangere vom Frauenarzt ins Krankenhaus fahren, doch das Baby hat es eilig. - Nach einem Unfall in der Scheune ist ein Landwirt überzeugt, dass er nur ein Pflaster braucht. Doch Notfallsanitäter Markus Kosch entdeckt eine lebensgefährliche Verletzung.

Alle verfügbaren Folgen