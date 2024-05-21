Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
NOTRUF

Mit Hand und Fuß

SAT.1Folge vom 21.05.2024
Mit Hand und Fuß

Mit Hand und FußJetzt kostenlos streamen

NOTRUF

Folge vom 21.05.2024: Mit Hand und Fuß

44 Min.Folge vom 21.05.2024Ab 12

Als die Retter Philipp Stehling und Thomas Schmidt am Einsatzort eintreffen, finden sie eine abgetrennte Hand, doch weit und breit ist keine Menschenseele zu sehen. Bei einem Hausaltunfall müssen Notfallsanitäter Christian Manshen und seine Kollegen nicht nur die Verletzte versorgen, sondern sich auch um deren kleine Tochter kümmern.

Alle verfügbaren Folgen