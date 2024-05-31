Kleiner Patient, großer TeddyJetzt kostenlos streamen
NOTRUF
Folge vom 31.05.2024: Kleiner Patient, großer Teddy
44 Min.Folge vom 31.05.2024Ab 12
Notfallsanitäter Lukas Tschufenig wird zu einem Einsatz mit einem Kind gerufen, dem es zunehmend schlechter geht. Doch die Versorgung erweist sich als sehr problematisch. - Während eines Krankentransports aus dem Ausland landet Rettungssanitäterin Julia Schaller plötzlich spontan in einem weiteren Einsatz. Doch der Patient kann sich nicht richtig verständigen, was die Situation zusätzlich erschwert.
Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:DE, 2024
