NOTRUF

SAT.1Folge vom 16.07.2024
Folge vom 16.07.2024: Perspektivwechsel

44 Min.Folge vom 16.07.2024Ab 12

Für Notfallsanitäter Christian Strzoda ist es ein Tag wie kein anderer. Plötzlich wird der erfahrene Retter selbst zum Angehörigen. Ein unfreiwilliger Perspektivwechsel, der Christian emotional herausfordert. - Notfallsanitäter Patrick Eschbach bringt einen Patienten in die psychiatrische Klinik. Doch während der Fahrt passiert etwas Unfassbares. - Rettungssanitäter Jo Bungarz berichtet von einem Einsatz, bei dem eine vermeintliche Kleinigkeit schlimme Folgen hatte.

