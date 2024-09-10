NOTRUF
Folge vom 10.09.2024: Alles Glück dieser Erde
43 Min.Folge vom 10.09.2024Ab 12
Rettungssanitäter Jo Bungarz und sein Kollege erleben, wie gefährlich Reitsport sein kann. - Ein Mann steigt aufs Dach und stürzt - mit heftigen Folgen, die auch Rettungssanitäterin Julia Schwab einiges abverlangen. - Nach einer Rangelei in einem Imbiss bricht ein junger Mann plötzlich zusammen. Ist ein Schlag in den Magen die Ursache oder steckt doch etwas ganz anderes dahinter?
Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
