SAT.1Folge vom 10.09.2024
43 Min.Folge vom 10.09.2024Ab 12

Rettungssanitäter Jo Bungarz und sein Kollege erleben, wie gefährlich Reitsport sein kann. - Ein Mann steigt aufs Dach und stürzt - mit heftigen Folgen, die auch Rettungssanitäterin Julia Schwab einiges abverlangen. - Nach einer Rangelei in einem Imbiss bricht ein junger Mann plötzlich zusammen. Ist ein Schlag in den Magen die Ursache oder steckt doch etwas ganz anderes dahinter?

