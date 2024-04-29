Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
NOTRUF

Tipp Tipp Tunnelblick

SAT.1Folge vom 29.04.2024
Tipp Tipp Tunnelblick

Tipp Tipp TunnelblickJetzt kostenlos streamen

NOTRUF

Folge vom 29.04.2024: Tipp Tipp Tunnelblick

43 Min.Folge vom 29.04.2024Ab 12

Ein kurzer Blick aufs Handy, ein Telefonat am Steuer - und schon ist es passiert. Ein Unfall, der nicht nur das Leben von Mutter und Kind auf den Kopf stellt. - Ein halluzinierender und aggressiver Jugendlicher stellt Notarzt Richard Adler vor ein Rätsel: Welche Substanz hat der junge Mann konsumiert? - Und: Eine wilde Mountainbike Tour endet mit einem dramatischen Unglück. Doch noch rätselhafter ist das Verhalten des Verletzten beim Eintreffen der Rettungskräfte.

Alle verfügbaren Folgen