NOTRUF
Folge vom 18.11.2024: Wundersame Wiederauferstehung
Das Treffen mit Freunden war für Sascha Neumann einfach nur schön. Doch dann wendet sich das Blatt dramatisch. Bei diesem Einsatz erlebt Dr. Emmanuel Ngassa ein Wunder, das er nie vergessen wird. - Dialysepatientin Regina Schweizer hat ihre Erkrankung gut im Griff. Doch heute passiert ihr ein lebensgefährliches Missgeschick. Rettungssanitäter Til Reuter muss sich beeilen, denn die Uhr tickt.
Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:DE, 2024
