NOTRUF
Folge vom 06.12.2024: Eiskalt
23 Min.Folge vom 06.12.2024Ab 12
Notfallsanitäter Florian Franke und seine Kollegen werden in einen Park gerufen, wo ein älterer Mann gefunden wurde. Doch der Einsatz entpuppt sich schnell als Kampf um Leben und Tod, in dem Florian Franke zu ungewöhnlichen Mitteln greifen muss. - Eriks Vater klagt plötzlich über Atemnot und Brustschmerzen. Als es seinem Vater zunehmend schlechter geht, setzt Erik einen Notruf ab. Als später auch Erik Atemnot bekommt, stehen die Retter vor einem großen Rätsel.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
