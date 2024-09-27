NOTRUF
Folge vom 27.09.2024: Der vergessene Fall
23 Min.Folge vom 27.09.2024Ab 12
Retter Philipp Stehling und Thomas Schmidt werden zu einem Einsatz gerufen, der ihnen noch lange in Erinnerung bleiben soll. - Wenn bei der 112 keiner ans Telefon geht, sind meist die Leitungen überlastet. Nicht so 1997, als Rettungssanitäter Christian Strzoda bemerkt, dass mit seinem Leitstellendisponenten etwas nicht stimmt und er in Gefahr ist. Schafft der Retter es noch rechtzeitig zu seinem Kollegen?
