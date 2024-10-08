NOTRUF
Folge vom 08.10.2024: Klopfer
23 Min.Folge vom 08.10.2024Ab 12
Bewegung an der frischen Luft ist gesund. Eigentlich. Doch der nächste Einsatz von Rettungssanitäterin Jane Lang zeigt, dass es auch gefährlich werden kann, wenn ein Wanderausflug, Alkohol und Unachtsamkeit aufeinandertreffen ... Max Bay steht bei seinem nächsten Einsatz vor einem Rätsel: Er trifft auf eine 75-jährige Patientin, die den Einsatz der Rettungskräfte für überflüssig hält - obwohl sie den Notruf selbst abgesetzt hat.
