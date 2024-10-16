Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Folge vom 16.10.2024
23 Min.Folge vom 16.10.2024Ab 12

Anne Salewski will eigentlich nur ihr Bad mit harmlosen Reinigungsmitteln putzen. Doch dann macht sie einen verhängnisvollen Fehler, der sie in Gefahr bringt ... Bei dem Einsatzstichwort "Sturz einer älteren Person mit Notarzt" ist mit vielem zu rechnen. In diesem Fall wird Retterin Julia Schaller allerdings nicht nur mit einem gebrochenen Bein konfrontiert.

