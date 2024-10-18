NOTRUF
Folge vom 18.10.2024: Drei Wochen zu spät
23 Min.Folge vom 18.10.2024Ab 12
Wenn pflegebedürftige Eltern nicht ans Telefon gehen, ist man als Kind immer in Sorge. Doch dass die 70-jährige Petra Floren tatsächlich in Lebensgefahr schwebt, hätte ihre Tochter nie vermutet ... Manchmal wird ein harmloser Kick unter Freunden zu einer blutigen Angelegenheit, weil der Ehrgeiz ein wenig zu groß ist und man nicht an die Konsequenzen seines Handelns denkt.
Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:DE, 2024
