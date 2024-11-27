Ein Klassenkamerad auf AbwegenJetzt kostenlos streamen
NOTRUF
Folge vom 27.11.2024: Ein Klassenkamerad auf Abwegen
23 Min.Folge vom 27.11.2024Ab 12
Rettungsassistent Andreas Drobeck trifft bei seinem nächsten Einsatz auf einen ehemaligen Klassenkamerad. Die Situation ist angespannt, denn die beiden Männer waren früher keine Freunde. - Die Aufregung bei einem Klassentreffen ist für eine ältere Dame einfach zu viel. Rettungssanitäter Til Reuter muss ihr Nasenbluten so schnell wie möglich stoppen, denn die Patientin hat bereits extrem viel Blut verloren.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1