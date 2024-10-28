Zum Inhalt springenBarrierefrei
NOTRUF

Schlag auf Schlag

SAT.1Folge vom 28.10.2024
Schlag auf Schlag

Schlag auf SchlagJetzt kostenlos streamen

NOTRUF

Folge vom 28.10.2024: Schlag auf Schlag

23 Min.Folge vom 28.10.2024Ab 12

Notfallsanitäter Matthias Jansen erzählt von einem geheimnisvollen Fall. Was fehlt der Redakteurin Heike Denhoff? Die Polizei hat einen schlimmen Verdacht, aber bestätigt ihn der Retter? - Im Restaurant haben die frischverliebten Teenager Justin und Mia ein romantisches Date. Es endet mit einem Notruf. Selten hatte Notfallsanitäter Christian Manshen einen so skurrilen Einsatz ...

