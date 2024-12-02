Eine missglückte ÜberraschungJetzt kostenlos streamen
NOTRUF
Folge vom 02.12.2024: Eine missglückte Überraschung
23 Min.
Ab 12
Zwei Töchter wollen ihren Vater überraschen - doch dann muss Rettungssanitäter Til Reuter zu der Familie ausrücken, weil das Herz eines Familienmitglieds aufgehört hat zu schlagen. - Gewalt gegenüber Rettungskräften ist leider keine Seltenheit, doch das was Rettungssanitäter Christian Strzoda und sein Kollegen während einer Pause beobachtet haben, ließ sie zunächst fassungslos zurück.
