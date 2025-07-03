Erst Doktorspiele - dann LebensgefahrJetzt kostenlos streamen
NOTRUF
Folge vom 03.07.2025: Erst Doktorspiele - dann Lebensgefahr
23 Min.Folge vom 03.07.2025Ab 12
Die Retter werden zu einer 65-jährigen Frau gerufen, die einen Krampfanfall erlitten hat. Doch weil sie sich nicht daran erinnern kann, sieht sie keinen Anlass, sich behandeln zu lassen und weiß nicht, dass sie sich in akuter Lebensgefahr befindet.
Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:DE, 2024
