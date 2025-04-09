Lebensbedrohlicher Mountainbike-SturzJetzt kostenlos streamen
NOTRUF
Folge vom 09.04.2025: Lebensbedrohlicher Mountainbike-Sturz
23 Min.Folge vom 09.04.2025Ab 12
Der 28-jährige Lukas will mit seinen Kumpels nur eine Fahrt auf dem Mountainbike durch den Wald machen und verunglückt dabei schwer. Seine Freunde alarmieren sofort den Notruf. Doch schaffen die Retter Philipp Stehling und Thomas Schmidt es in dem unebenen Gelände zu dem Patienten, um ihm helfen zu können?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1