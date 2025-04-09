Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
NOTRUF

Lebensbedrohlicher Mountainbike-Sturz

SAT.1Folge vom 09.04.2025
Lebensbedrohlicher Mountainbike-Sturz

Lebensbedrohlicher Mountainbike-SturzJetzt kostenlos streamen

NOTRUF

Folge vom 09.04.2025: Lebensbedrohlicher Mountainbike-Sturz

23 Min.Folge vom 09.04.2025Ab 12

Der 28-jährige Lukas will mit seinen Kumpels nur eine Fahrt auf dem Mountainbike durch den Wald machen und verunglückt dabei schwer. Seine Freunde alarmieren sofort den Notruf. Doch schaffen die Retter Philipp Stehling und Thomas Schmidt es in dem unebenen Gelände zu dem Patienten, um ihm helfen zu können?

Alle verfügbaren Folgen