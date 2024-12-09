NOTRUF
Folge vom 09.12.2024: Die zerquetschte Hand
23 Min.Folge vom 09.12.2024Ab 12
Bei einer jungen, schwangeren Frau setzen unerwartet die Wehen ein, als sie mit ihrem Mann im Auto unterwegs ist. Der werdende Vater ist völlig überfordert und ruft den Rettungsdienst zur Hilfe. - Bei einem tragischen Arbeitsunfall wird ein Lkw-Fahrer so schwer verletzt, dass die Retter an ihre persönlichen Grenzen des Erträglichen geraten.
