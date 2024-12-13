Ausgerutscht und Fuß gebrochenJetzt kostenlos streamen
NOTRUF
Folge vom 13.12.2024: Ausgerutscht und Fuß gebrochen
23 Min.Folge vom 13.12.2024Ab 12
Vanessa Bockius und Patrick Eschbach versorgen einen Obdachlosen. - Ein Unglück kommt selten allein: Als André Blum vor seiner Arbeitsstelle ausrutscht und sich den Knöchel bricht, glauben die Rettungskräfte um Franziska Wege an einen reinen Routineeinsatz. Doch dann überstürzen sich die Ereignisse plötzlich.
