Gaffer blockieren Rettungseinsatz
NOTRUF
Folge vom 11.02.2025: Gaffer blockieren Rettungseinsatz
23 Min. Folge vom 11.02.2025 Ab 12
Gucken, Gaffen, Glotzen: Als David Kluge in einem Kiosk zusammenbricht, haben die Rettungskräfte um Jane Lang Mühe, überhaupt zu ihrem Patienten zu kommen, da eine Menschentraube lieber gafft, als hilft. Als die Situation eskaliert, kann Jane Lang nur hoffen, dass die Polizei rechtzeitig eintrifft. - Oliver Reinhard stürzt mit seinem Rennrad. Die Retter um Tim Hönemann müssen sich nicht nur um die Verletzungen ihres Patienten kümmern, sondern auch um eine überraschende Bitte.
Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1