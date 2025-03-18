Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1
Folge vom 18.03.2025
Folge vom 18.03.2025
Ab 12

Jeder dritte Einsatz von Rettungskräften ist 2023 von Gewalt begleitet worden - eine alarmierende Entwicklung. Die Gründe für diese Gewalt sind vielschichtig: Neben Alkohol gibt es auch gesundheitliche Gründe für Aggressivität der Patienten. Einen solchen Fall hat Notfallsanitäter Maik Westenhöfer erlebt - wie die Gewalt eskaliert ist, erzählt er im heutigen Einsatz.

