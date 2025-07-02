Zum Inhalt springenBarrierefrei
NOTRUF

Herzstillstand trotz Herzschrittmacher

SAT.1Folge vom 02.07.2025
Herzstillstand trotz Herzschrittmacher

Herzstillstand trotz HerzschrittmacherJetzt kostenlos streamen

NOTRUF

Folge vom 02.07.2025: Herzstillstand trotz Herzschrittmacher

23 Min.Folge vom 02.07.2025Ab 12

Der Notarzt wird zu einem Patienten gerufen, der zwar vor Kurzem einen Herzschrittmacher eingesetzt bekommen hat, trotzdem aber immer wieder das Bewusstsein verliert. Als es zu einem Herzstillstand kommt, müssen die Retter schnell handeln, um das Leben des Patienten zu retten.

