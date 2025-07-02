Herzstillstand trotz HerzschrittmacherJetzt kostenlos streamen
NOTRUF
Folge vom 02.07.2025: Herzstillstand trotz Herzschrittmacher
23 Min.Folge vom 02.07.2025Ab 12
Der Notarzt wird zu einem Patienten gerufen, der zwar vor Kurzem einen Herzschrittmacher eingesetzt bekommen hat, trotzdem aber immer wieder das Bewusstsein verliert. Als es zu einem Herzstillstand kommt, müssen die Retter schnell handeln, um das Leben des Patienten zu retten.
Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:DE, 2024
