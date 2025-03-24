Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
NOTRUF

Sechs-Meter-Sturz beim Parkour

SAT.1Folge vom 24.03.2025
Sechs-Meter-Sturz beim Parkour

Sechs-Meter-Sturz beim ParkourJetzt kostenlos streamen

NOTRUF

Folge vom 24.03.2025: Sechs-Meter-Sturz beim Parkour

23 Min.Folge vom 24.03.2025Ab 12

Gefährliche Hobbies führen immer wieder zu Rettungseinsätzen - so auch im Fall des 20-jährigen Timo Horvats, der bei seiner Lieblingsbeschäftigung so unglücklich stürzt, dass er die Rettungskräfte braucht. Doch auch seine Mutter ist vor Ort und braucht Hilfe.Eine stressige Situation für Philipp Stehling und Thomas Schmidt ...

Alle verfügbaren Folgen