NOTRUF
Folge vom 13.10.2025: Reanimation auf dem Friedhof
23 Min.Folge vom 13.10.2025Ab 12
Eine Frau bricht während der Beerdigung ihrer Schwiegertochter zusammen. Die eintreffenden Retter um Pascal Piech müssen mit allen Mitteln um das Leben der 62-Jährigen kämpfen, doch es gibt ein Problem: Die Frau bleibt nicht die einzige Patientin ...
Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:DE, 2024
