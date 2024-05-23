NOTRUF
Folge vom 23.05.2024: Flüchtiger Fahrer
43 Min.Folge vom 23.05.2024Ab 12
Als eine Landwirtin frisch erholt aus einer mehrwöchigen Kur zurück auf den Hof kehrt, stellt sie erschrocken fest, dass ihre Mutter auf einmal durcheinander wirkt. Am nächsten Morgen macht sie eine schockierende Entdeckung? - Als die junge Rettungssanitäterin Julia Schaller außerhalb ihrer Dienstzeit auf ein verunfalltes Auto stößt, eilt sie dem Fahrer sofort zur Hilfe, ohne zu ahnen, was ihr noch bevorsteht.
