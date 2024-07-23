NOTRUF
Folge vom 23.07.2024: Fettiger Fauxpas
44 Min.Folge vom 23.07.2024Ab 12
Notfallsanitäter Patrick Eschbach wird zu einem bewusstlosen Teenie gerufen - und ahnt nicht, dass dieser Einsatz ihn und seinen Kollegen in Lebensgefahr bringen wird. - Die Übungen für den Führerschein bringen eine Frau an ihre Grenzen, doch der dafür gemachte Erste-Hilfe-Kurs zahlt sich aus, denn plötzlich hat ihre Ehemann lebensbedrohliche Probleme. - Hunger macht erfinderisch. Doch als eine junge Frau zur Fritteuse greift, fliegt ihr plötzlich heißes Fett um die Ohren.
Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1