NOTRUF
Folge vom 10.10.2024: Nassgeschwitzt
23 Min.Folge vom 10.10.2024Ab 12
Es sollen die schönsten Tage des Jahres werden, doch für Wolfgang Köhler endet der anstehende Urlaub, bevor er begonnen hat. Zum Glück sind Philipp Stehling und Thomas Schmidt schnell vor Ort und erkennen die lebensbedrohlich Lage ... Frohes Neues Jahr - allerdings nicht für viele Rettungskräfte. So auch für Notfallsanitäterin Franziska Wege, die bei einem dramatischen Einsatz an einem Silvestertag nicht nur um ein Leben kämpft, sondern auch selbst zur Zielscheibe wird.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1