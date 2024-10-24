Überlebensdrama im KleingartenJetzt kostenlos streamen
NOTRUF
Folge vom 24.10.2024: Überlebensdrama im Kleingarten
23 Min.Folge vom 24.10.2024Ab 12
Als Renate Schwarz bei der Gartenarbeit einen Schwächeanfall erleidet, hält sie das für harmlos - doch dem eintreffenden Lebensretter Stuart Schwarz wird schnell klar, dass Renate in Lebensgefahr schwebt und jede Sekunde zählt. - Eine Hochschwangere ist unsicher - hat sie Wehen oder nur Bauchschmerzen vom Essen? Ihr Mann fackelt nicht lange und setzt den Notruf ab, eine richtige Entscheidung, wie der Einsatz um Rettungssanitäter Sascha Folger zeigt.
Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:DE, 2024
