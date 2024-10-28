NOTRUF
Folge vom 28.10.2024: Schlag auf Schlag
23 Min.Folge vom 28.10.2024Ab 12
Notfallsanitäter Matthias Jansen erzählt von einem geheimnisvollen Fall. Was fehlt der Redakteurin Heike Denhoff? Die Polizei hat einen schlimmen Verdacht, aber bestätigt ihn der Retter? - Im Restaurant haben die frischverliebten Teenager Justin und Mia ein romantisches Date. Es endet mit einem Notruf. Selten hatte Notfallsanitäter Christian Manshen einen so skurrilen Einsatz ...
Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:DE, 2024
