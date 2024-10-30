NOTRUF
Folge vom 30.10.2024: Problem durch Ödem
23 Min.Folge vom 30.10.2024Ab 12
Eine entspannte Geburtstagsfeier wird zu einem Albtraum für das Geburtstagskind und seine Gäste. Die 67-jährige Helga bekommt auf einmal keine Luft mehr und schwebt in Lebensgefahr. Aber wieso, das ist für Notfallsanitäter Christian Strzoda ein Rätsel. Kann er die Frau retten? - Karneval ist eine Zeit ausgelassener Feierei. Doch manche Menschen kennen die Grenzen beim Alkohol nicht und bringen sich selbst in Gefahr - wie die 18-jährige Emilia ...
Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:DE, 2024
