NOTRUF
Folge vom 12.12.2024: Explosion im Gesicht
23 Min.Folge vom 12.12.2024Ab 12
Seniorin Maria Berg erleidet schwere Verbrennungen im Gesicht, als ihre Nasenbrille explodiert. Obwohl alles auf Rauchen trotz der Sauerstoffzufuhr über die Nasenbrille hinweist, bestreitet die alte Dame dies. Während die Sanitäter Patrick Eschbach und Vanessa Bockius sie behandeln, bleibt das Rätsel: Was ist wirklich passiert?
Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:DE, 2024
