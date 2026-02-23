Betrunken oder in LebensgefahrJetzt kostenlos streamen
NOTRUF
Folge vom 23.02.2026: Betrunken oder in Lebensgefahr
23 Min. Ab 12
Glück im Unglück: Mehr durch Zufall bemerkt Petra Wagner die einsam und allein an einer Bushaltestelle sitzende, orientierungslos wirkende Erika Schubert. Den alarmierten Rettungskräften um Franziska Wege ist schnell klar, dass sich die 75-Jährige den Oberschenkelhalsknochen gebrochen hat. - Ein Mann stürzt nach einem feuchtfröhlichen Abend die Treppe herunter und bleibt leblos liegen. Für die Retter beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit ...
Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:DE, 2024
© SAT.1