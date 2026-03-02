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NOTRUF

Blutiger Fehltritt

SAT.1Folge vom 02.03.2026
Blutiger Fehltritt

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NOTRUF

Folge vom 02.03.2026: Blutiger Fehltritt

23 Min.Folge vom 02.03.2026Ab 12

Notfallsanitäter Markus Kosch wird mit einer Verletzung konfrontiert, die er in all seinen Berufsjahren so noch nie gesehen hat. - Dirk Wagner ruft schwerkrank und verzweifelt die Rettungskräfte. Zunächst scheint es ein harmloser Grippefall zu sein, doch durch gezielte Fragen decken die Retter eine lebensgefährliche Erkrankung auf.

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