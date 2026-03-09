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NOTRUF

Ein Finger geht auf Reisen

SAT.1Folge vom 09.03.2026
Ein Finger geht auf Reisen

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NOTRUF

Folge vom 09.03.2026: Ein Finger geht auf Reisen

23 Min.Folge vom 09.03.2026Ab 12

Beim Verlassen eines Taxis wird der Finger eines Fahrgastes abgetrennt und verbleibt im Taxi. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt, denn nur wenn der Finger schnell gefunden wird, kann er wieder angenäht werden. Ein Mann wird bewusstlos in seinem Haus gefunden - sein Zustand gibt den Rettern Rätsel auf. Schaffen es die Retter noch rechtzeitig herauszufinden, was dem Mann fehlt?

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