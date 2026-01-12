Das lebensrettende BauchgefühlJetzt kostenlos streamen
NOTRUF
Folge vom 12.01.2026: Das lebensrettende Bauchgefühl
23 Min.Folge vom 12.01.2026Ab 12
Während eines Ehestreits klagt Ehemann Philipp über Bluthochdruck und Brustdruck - zunächst scheint alles harmlos. Doch das Team um Christian Strzoda verlässt sich auf das Bauchgefühl und nimmt den sichtlich gereizten Patienten mit - was ihm dann das Leben rettet.
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Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1