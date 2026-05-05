NOTRUF
Folge vom 05.05.2026: Sturm im Kopf
23 Min.Folge vom 05.05.2026Ab 12
Notfallsanitäterin Sophie Lange fährt zu einem Einsatz, der sie fassungslos macht. Marie Sommer ist Epileptikerin und hat einen schlimmen Anfall. Doch die junge Frau hat auch ein großes Geheimnis. - Julian Lehmann denkt, er hätte nur eine leichte Erkältung. Doch warum verliert der sportliche Mann das Bewusstsein? Notarzt Dr. Richard Adler begibt sich auf eine spannende Spurensuche.
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Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: SAT.1