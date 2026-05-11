NOTRUF
Folge vom 11.05.2026: Bis nichts mehr geht
23 Min.Folge vom 11.05.2026Ab 12
Die Retter werden zu einem Club gerufen, in dem eine junge Frau bewusstlos auf der Toilette aufgefunden wurde. Die durchfeierte Nacht endet für die Patientin in einem Kampf ums Überleben ... Bekanntlich passieren die meisten Unfälle im Haushalt. In diesem Fall werden die Retter zu einem Heimwerker gerufen, der sich schwerer verletzt hat, als es auf den ersten Blick aussieht.
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Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: SAT.1