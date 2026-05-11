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NOTRUF

Bis nichts mehr geht

SAT.1Folge vom 11.05.2026
Bis nichts mehr geht

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NOTRUF

Folge vom 11.05.2026: Bis nichts mehr geht

23 Min.Folge vom 11.05.2026Ab 12

Die Retter werden zu einem Club gerufen, in dem eine junge Frau bewusstlos auf der Toilette aufgefunden wurde. Die durchfeierte Nacht endet für die Patientin in einem Kampf ums Überleben ... Bekanntlich passieren die meisten Unfälle im Haushalt. In diesem Fall werden die Retter zu einem Heimwerker gerufen, der sich schwerer verletzt hat, als es auf den ersten Blick aussieht.

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