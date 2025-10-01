Zum Inhalt springenBarrierefrei
Numb3rs - Die Logik des Verbrechens

Sabotage

Paramount GlobalStaffel 1Folge 6
Sabotage

SabotageJetzt kostenlos streamen

Numb3rs - Die Logik des Verbrechens

Folge 6: Sabotage

39 Min.Ab 12

Eine Serie von Zugunglücken erweist sich für das FBI als sorgfältig geplante Anschläge. Die codierten Bekennerschreiben werfen allerdings selbst für Charlie Rätsel auf. Klar ist aber, dass jemand versucht, spektakuläre Zugunfälle nachzustellen. Und ein Vorfall fehlt noch: das Bahnunglück am Cajon-Pass, bei dem 37 Menschen starben. Dies deckt sich auch mit den Angaben im Bekennerbrief. Für sieben Zahlen und einen Buchstaben haben die Ermittler aber immer noch keine Erklärung ...

