Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Numb3rs - Die Logik des Verbrechens

Gefährlicher Chat

Paramount GlobalStaffel 3Folge 11
Gefährlicher Chat

Gefährlicher ChatJetzt kostenlos streamen

Numb3rs - Die Logik des Verbrechens

Folge 11: Gefährlicher Chat

42 Min.Ab 16

Don und Charlie sind auf der Spur eines Serienmörders, der es auf Sexualtriebtäter abgesehen hat. Die Täter verabreden sich über einen Internet-Chat mit minderjährigen Mädchen, die allesamt die Treffen nicht überleben. Charlie kann den User-Namen Cheerchick15 lokalisieren, hinter dem sich wahrscheinlich der Mörder verbirgt. Der vermeintliche Gangster stellt sich als Brendan McCrary heraus, der in einer Elternorganisation gegen diese Monster vorgeht ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Numb3rs - Die Logik des Verbrechens
Paramount Global
Numb3rs - Die Logik des Verbrechens

Numb3rs - Die Logik des Verbrechens

Alle 6 Staffeln und Folgen