Numb3rs - Die Logik des Verbrechens
Folge 17: Nur eine Stunde
42 Min.Ab 12
Jo Santiago, der Sohn von Che Lobo, Chef eines Platten-Labels, ist entführt worden. Es stellt sich heraus, dass Duque, ein ehemaliger Freund Lobos, für das Kidnapping verantwortlich ist. Duque weiß, dass Che Lobo innerhalb von einer Stunde 3,2 Millionen Dollar auftreiben kann. Er droht, Jo nach Ablauf dieser Stunde zu erschießen, wenn er das Lösegeld nicht bekommt. Ein Wettlauf mit der Zeit beginnt ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Numb3rs - Die Logik des Verbrechens
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery, Thriller, Drama
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren