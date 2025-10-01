Numb3rs - Die Logik des Verbrechens
Folge 18: Keine Wahl
41 Min.Ab 12
Charlie bekommt Besuch von seiner ehemaligen Kommilitonin Rachel, die schon früher wunderlich war und jetzt offenbar unter Verfolgungswahn leidet. Charlie verspricht, ihr zu helfen - doch am nächsten Tag wird Rachel tot aufgefunden. Sie hat Charlie darüber informiert, dass fünf ihrer Kollegen unter mysteriösen Umständen gestorben sind. Zwar sehen alle Tode wie Unfälle aus, aber Charlie schließt messerscharf, dass die Wahrscheinlichkeit dafür schlichtweg gegen null tendiert ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Numb3rs - Die Logik des Verbrechens
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery, Thriller, Drama
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren