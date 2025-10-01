Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Numb3rs - Die Logik des Verbrechens

Trügerische Erinnerung

Paramount GlobalStaffel 3Folge 21
Trügerische Erinnerung

Trügerische ErinnerungJetzt kostenlos streamen

Numb3rs - Die Logik des Verbrechens

Folge 21: Trügerische Erinnerung

42 Min.Ab 12

Der zum Tode verurteilte Auftragskiller Pony Funez will Don die Verstecke von fünf seiner Opfer nennen und im Gegenzug seine Tochter Lucy sehen. Don lässt sich auf den Deal ein, aber dann macht Pony falsche Angaben zum Tod eines Kindes, das er umgebracht zu haben behauptet. Don ist zunächst wütend auf Pony, doch bei weiteren Verhören stellt sich heraus, dass sich der Mann eine falsche Erinnerung an die Geschehnisse konstruiert ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Numb3rs - Die Logik des Verbrechens
Paramount Global
Numb3rs - Die Logik des Verbrechens

Numb3rs - Die Logik des Verbrechens

Alle 6 Staffeln und Folgen