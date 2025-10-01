Zum Inhalt springenBarrierefrei
Numb3rs - Die Logik des Verbrechens

Die Überlebende

Paramount GlobalStaffel 3Folge 3
Die Überlebende

Numb3rs - Die Logik des Verbrechens

Folge 3: Die Überlebende

42 Min.Ab 12

Der Raub eines 22 Millionen teuren Pissarro-Gemäldes hält das FBI in Atem. Ursprünglich gehörte der Pissarro der Hellman-Familie, der das Gemälde jedoch von den Nazis geraubt wurde. Mrs. Hellman, die einzige Überlebende ihrer Familie, kann den Besitzanspruch jedoch nicht beweisen. Anhand einer Fotoanalyse stellt Charlie fest, dass es sich bei dem fraglichen Bild um eine Fälschung handelt. Bald wird deutlich, dass der Museumsdirektor bei diesem Fall keine reine Weste hat ...

