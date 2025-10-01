Numb3rs - Die Logik des Verbrechens
Folge 4: Der Maulwurf
43 Min.Ab 12
Kim, eine Dolmetscherin des chinesischen Konsulats, wird vor einem Nachtclub tot aufgefunden. Die Spionageabwehr wurde auf die 24-Jährige aufmerksam. Leiter der Befragungen war Carter, ein Afghanistan-Kamerad, dem Colby sein Leben zu verdanken hat. Colby glaubt, Carter einen Gefallen schuldig zu sein und deckt ihn, als er erfährt, dass er Informationen an das chinesische Konsulat verkauft hat. Colby wird suspendiert, weiß aber als Einziger, wo sich Carter versteckt hält.
Genre:Krimi-Drama, Mystery, Thriller, Drama
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS Television
