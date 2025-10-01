Numb3rs - Die Logik des Verbrechens
Folge 7: Blackout
41 Min.Ab 16
Diverse Anschläge auf Umspannwerke und Trafostationen im Großraum von Los Angeles haben keinen, wie angenommen, terroristischen Hintergrund. Eher sorgen sie dafür, dass im Bundesgefängnis ständig das Notstromaggregat anspringt. Mit einer vorgetäuschten Diesellieferung für die Aggregate versucht jetzt ein Drogenkartell seine Killer einzuschleusen, um den inhaftierten Tabakian zu ermorden. Der will nämlich gegen die Drogenbarone aussagen.
Numb3rs - Die Logik des Verbrechens
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery, Thriller, Drama
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© CBS Television
