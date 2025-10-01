Numb3rs - Die Logik des Verbrechens
Folge 15: Endspiel
41 Min.Ab 12
Drei Männern brechen in ein Haus ein und entführen einen Vater und dessen Tochter, einzig die jüngere Tochter kann fliehen. Später identifiziert das Mädchen zwei der Männer als Marines, die auch ihrem Verwandten Clay Porter nicht unbekannt sind. Er war mit einem der Kidnapper im Irak und hatte Wachdienst, als der einen Einheimischen zu Tode gefoltert hat, weil er ihm nicht das Versteck von Millionen von Dollar sagen wollte. Angeblich soll Porter den geheimen Ort kennen ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Numb3rs - Die Logik des Verbrechens
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery, Thriller, Drama
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren