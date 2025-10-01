Numb3rs - Die Logik des Verbrechens
Folge 5: Robin Hood in L.A.
41 Min.Ab 12
Bei einem Einbruch in eine Bank wurden mehrere Bankschließfächer aufgebrochen. Es stellt sich heraus, dass alle Besitzer der Schließfächer offensichtlich Dreck am Stecken haben. Charlie rekonstruiert die Vorgehensweise des Täters und kann so Piennar, einen Ex-Söldner, überführen. Piennar will sich an Pete Friscia, dem Direktor der Bank, rächen, weil der vor einigen Jahren ein Haus abfackeln ließ, das obdachlose jugendliche Ausreißer beherbergt hat ...
Genre:Krimi-Drama, Mystery, Thriller, Drama
Produktion:US, 2005
