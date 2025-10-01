Numb3rs - Die Logik des Verbrechens
Folge 11: Der Pfeil der Zeit
42 Min.Ab 12
Buck Winters, der Geliebte von Crystal Hoyle - die Don seinerzeit erschießen musste - flüchtet zusammen mit zwei Kumpanen aus dem Gefängnis. Er hat offensichtlich vor, Don umzubringen. Charlie versucht Buck aufzuspüren, aber es liegt an Don, sich dem entscheidenden Showdown mit Buck in der Synagoge zu stellen ...
Genre:Krimi-Drama, Mystery, Thriller, Drama
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS Television
